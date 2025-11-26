El equipo de ‘Callejeros’, en busca de la salud física y mental

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Callejeros analiza esta semana el auge de las prácticas orientadas al bienestar físico y mental. En la nueva entrega del programa, que Cuatro emite hoy a las 23.00, el equipo recorre distintos espacios donde el cuidado integral de la salud ha dejado de ser una tendencia pasajera para convertirse en un hábito cada vez más extendido. El reportaje se adentra en gimnasios que combinan tecnología y entrenamiento personalizado; en estudios de yoga que ofrecen sesiones para reducir el estrés y mejorar la postura; y en centros especializados en terapias de recuperación, como las cámaras hiperbáricas, cuyo uso se ha popularizado tanto en el ámbito deportivo como entre el público general. A través de testimonios de profesionales y usuarios, Callejeros examina por qué estas prácticas ganan terreno y cómo están definiendo nuevos modelos de bienestar.