España se retira de Eurovisión tras confirmarse que participará Israel

RTVE anunció ayer que España no participará en el próximo Festival de Eurovisión tras el resultado de la reunión de la asamblea de la UER, que certificó la permanencia de Israel. La salida del certamen implica, además, que RTVE no emitirá la final, aunque sí participará en la versión infantil del concurso y organizará el Benidorm Fest. La corporación pública había solicitado una votación secreta en la asamblea, junto con otros siete países; sin embargo, la presidencia rechazó realizar una votación específica sobre la participación de Israel. La UER explicó que una “gran mayoría” de los miembros se mostró a favor de no someter el asunto a votación y que el festival debe seguir adelante “según lo previsto”, es decir, contando con la presencia de Israel. Además de España, también anunciaron ayer su retirada los Países Bajos, Eslovenia e Irlanda.