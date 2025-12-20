‘Col·lapse’ celebra esta noche su especial navideño con La Cubana

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El programa Col·lapse, presentado por Jordi González, celebra esta noche (22.05, 3CAT) su especial de Navidad con la compañía teatral La Cubana, que llevará al plató su actual montaje, L’amor venia amb taxi. El espacio también contará con la participación de Laura Escanes y Miki Núñez, que explicarán cómo se están preparando las campanadas en el canal autonómico y desvelarán algunos detalles de la retransmisión. Por su parte, el doctor Antoni Trilla repasará la incidencia de la gripe en Catalunya y ofrecerá recomendaciones para disfrutar de las fiestas con seguridad. El programa se completará con la presencia de Chucho Valdés, una de las figuras más influyentes del jazz latino, y de Joan Dausà, que hablará de su próxima gira y del especial musical de 3CAT. Además, Sergi Pàmies comentará Tastar sense complexos, de Ramon Roset.