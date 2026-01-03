Las campanadas de 3CAT arrasan con un 44% de cuota en el minuto de oro

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

3CAT arrasó en la noche de Fin de Año en Catalunya con sus campanadas, presentadas por Miki Núñez y Laura Escanes, al alcanzar un 44,4% de cuota de pantalla en el minuto de oro, el primero de 2026, con 1.168.000 espectadores. Respecto al año anterior, se registró un aumento de 252.000 espectadores. La emisión de la autonómica se impuso con contundencia a la de RTVE, que obtuvo un 33%. El programa especial de 3CAT fue líder de su franja y registró una audiencia media de 987.000 espectadores, una cuota del 38,9% y una audiencia acumulada de 1.285.000 espectadores.

A nivel estatal, La 1 revalidó su liderato de la mano de Chenoa y Estopa. Su retransmisión desde la Puerta del Sol, que inicialmente iba a estar conducida por Andreu Buenafuente y Sílvia Abril, promedió un 34% de cuota y 4.993.000 espectadores en el conjunto de la emisión. Además, el minuto de las uvas marcó un 36,3% y 5.823.000 televidentes. La cadena pública reforzó su victoria sobre Antena 3 y la pareja formada por Cristina Pedroche y Alberto Chicote, con un 22,8% de share y 3.273.000 espectadores en el cómputo general, y un 24,1% y 3.871.000 en el minuto de las uvas. La emisión de Mediaset congregó un 3,6% y 505.000 televidentes en Telecinco.