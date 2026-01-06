La Sexta emite hoy la entrevista de Ana Pastor a Marc Màrquez

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Sexta emite hoy (21.35) un programa especial de El Objetivo dedicado al nueve veces campeón del mundo de motociclismo Marc Márquez. El equipo del espacio que presenta la periodista Ana Pastor retransmite la entrevista tras pasar varios días con el piloto en su localidad, Cervera, donde aborda su regreso a la competición, la gestión del dolor, la salud mental, la influencia de sus abuelos, el pago de impuestos, su infancia o la paternidad.

Asimismo, Pastor ha conversado con familiares y amigos cercanos a Márquez, desde sus padres, Julià y Roser, hasta su hermano Àlex, con quien actualmente disputa el título en la misma competición.

Este especial estaba previsto para el pasado domingo, pero la cadena cambió la fecha por la emisión de un especial informativo tras el ataque de EE. UU. a Venezuela.