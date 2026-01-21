Ana Pastor sigue en Groenlandia para analizar las amenazas de Trump

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El programa de Ana Pastor El Objetivo emite hoy de nuevo, a partir de las 22.45 horas, una edición especial desde Groenlandia en la que analizará las ambiciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, en torno a esta isla danesa, coincidiendo con el primer aniversario de su segundo mandato presidencial. Desde Nuuk, la capital de la isla –donde residen cerca de la mitad de los habitantes de Groenlandia–, Pastor aportará una visión cercana sobre cómo se está viviendo esta tensa situación por parte de los habitantes del territorio, que han mostrado su postura contraria a dicha iniciativa de la Administración Trump. Asimismo, analizará de qué manera Dinamarca y la Unión Europea están respondiendo a esta amenaza y cómo podría influir en las relaciones con Washington, ya bastante tensas a causa de la política de defensa y la OTAN.