‘Eufòria’ abre temporada hoy con la leridana Aida Royes

3Cat estrena esta noche, a las 22.05, las galas de la cuarta entrega de Eufòria, en la que participará la leridana Aida Royes, natural de Cervera. Miki Núñez y Marta Torné vuelven a ser los presentadores del talent show, que esta vez contará con un jurado formado por Alfred García, Mama Dousha y Queralt Lahoz. Además, Enric Cambray se estrena como director artístico. El equipo de coaches se completará con Enric Sant Joan, Júlia Bonjoch y Clara Luna. El programa tendrá un seguimiento especial a través de la plataforma de 3Cat, con Espai Eufòria, dirigido por Dani Anglès. Incluirá secciones fijas, como charlas sobre salud mental y herramientas de crecimiento personal, impartidas por un exconcursante y un invitado, todo bajo la moderación del también leridano Lluís Sànchez, psicólogo y ganador de la última edición de Eufòria.