La 1 estrena la nueva temporada de ‘The Floor’, de nuevo con Chenoa

La 1 estrena hoy (23.00) la segunda temporada del concurso The Floor, que vuelve a tener como presentadora a Chenoa y que regresa con novedades para aumentar la emoción y tensión en cada entrega. Participarán 100 concursantes que compiten sobre un tablero gigante dividido en 100 casillas, cada una asociada al campo de conocimiento de quien la ocupa. El objetivo del programa es conquistar el tablero, eliminar a los oponentes y convertirse en el concursante finalista para lograr un premio de 100.000 euros. Entre las principales novedades, destaca un duelo final, protagonizado por los participantes que hayan conseguido conquistar el mayor número de casillas hasta ese momento y el Randomizer voluntario, una nueva herramienta estratégica que permite a los concursantes más osados ofrecerse voluntarios para jugar.