La 1 y 3Cat ofrecen en directo el Albacete contra el Barça de Copa

El partido Albacete Balompié–FC Barcelona, de los cuartos de final de la Copa del Rey, se disputa, a las 21.00, en el estadio Carlos Belmonte y podrá verse en directo por doble señal, en La 1 y en TV3 (Esport3).

El líder de Primera División se mide a un Albacete de Segunda que llega lanzado y con el aval de haber protagonizado una de las grandes sorpresas del torneo al eliminar al Real Madrid.

El Albacete ha llegado a cuartos de final tras eliminar a la UD San Fernando, al Leganés, al Celta de Vigo y al Real Madrid. El FC Barcelona ha dejado en el camino al Guadalajara y al Racing de Santander.

La retransmisión en TV3 contará con una amplia cobertura previa y posterior, con análisis, tertulia y la última hora del encuentro, mientras que La 1 ofrecerá el partido íntegro en abierto para todo el estado.