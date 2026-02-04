Historias humanas de los hospitales catalanes en La 2 Cat

Imagen de la docuserie ‘Hospital de proximitat’ de La 2 Cat. - RTVE

Hospital de proximitat emite hoy (22.15) en La 2 Cat dos nuevos episodios de esta docuserie que retrata el día a día de usuarios y profesionales de diversos hospitales de Catalunya.

El primero presenta a Benjamí, la voz que atiende las llamadas en el Hospital de Mataró; acompaña a Marta en su primera sesión de rehabilitación tras una prótesis de rodilla; sigue el trabajo del servicio de hospitalización a domicilio; y a la ginecóloga Sara durante una mañana de ecografías.

El segundo capítulo aborda la historia de Albert, un niño de 12 años con TEA (Trastorno del EspectroAutista); profundiza en la disfagia y en las vivencias de pacientes que han sufrido ictus o una estancia en la UCI por la Covid-19.

A continuación, el programa I tu, què faries? (23.10), presentado por Patrick Urbano, plantea el dilema de las pensiones.