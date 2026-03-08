La lucha de las mujeres por sus derechos, esta noche en 3Cat

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

3Cat estrena esta noche (22.05) una nueva temporada de Dones en lluita pels seus drets, una serie de reportajes dirigidos por Txell Feixas. En esta ocasión la protagonista es Manal Tamimi, que planta cara a la ocupación israelí de Palestina. Lo ha hecho desde muy joven y sigue haciéndolo ahora, en un momento en que los abusos y la violencia contra los palestinos son más feroces que nunca. Criada en una familia de combatientes, eligió la resistencia no violenta para combatir la injusticia que, de la mano de colonos y del ejército, no deja de crecer a su alrededor. Ha visto morir a muchos familiares a manos de Israel, pero ha sabido transformar el dolor en lucha. Por su parte, 60 minuts emite a las 23.00 en Canal 33 el reportaje La presidenta, un retrato personal y político de la primera mujer que ocupó la presidencia de Eslovaquia, Zuzana Caputová.