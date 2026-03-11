La plataforma OnlyFans a debate en ‘I tu, què faries?’ de La 2 Cat

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La 2 Cat emite hoy (22.20) I tu, què faries?, el programa de debate presentado por Patrick Urbano que plantea dilemas vinculados a la vida cotidiana y a la responsabilidad individual. El noveno capítulo se centrará en la plataforma de contenido personalizado OnlyFans, popularizada por el contenido sexual de algunos de sus canales y que abre un debate que va más allá del sexo: ¿es una forma de empoderamiento o de explotación? El programa abordará cuestiones como el cuerpo como mercado, la precariedad laboral, el estigma social y los límites de la libertad individual. El episodio partirá de una pregunta provocadora: “Si para pagarte unas vacaciones tuvieras que abrir una cuenta en OnlyFans, ¿qué harías?” Para contestarla participarán Adaia Teruel, Laura Llevadot, Oriol Farrés y Sira Abenoza.