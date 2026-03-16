‘Crims’ estrena temporada esta noche con ‘L’assasí de la pandèmia’

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3Cat estrena esta noche (22.05) una nueva temporada de Crims, la serie documental creada y dirigida por el periodista leridano Carles Porta. El primer capítulo, titulado L’assassí de la pandèmia, recuerda el caso de 2020 de varias muertes de personas sin hogar en Barcelona. En una ciudad vacía y aparentemente segura, las cámaras de seguridad registran la presencia de un individuo que observa, estudia la escena y golpea hasta la muerte a víctimas completamente indefensas. Son las únicas personas que continúan en la calle, de día y de noche, porque no tienen adónde ir. Después, 3Cat recupera el capítulo Palauet, sobre la desaparición de Carme Gallart, una mujer de 65 años, jubilada y con una amplia vida social, que había quedado para comer con un amigo en Tarragona. Los Mossos centraron su investigación en el agente inmobiliario Ramon Franch.