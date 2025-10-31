La única feria dedicada al membrillo de Catalunya, este sábado en el Pirineo de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Este fin de semana Tremp acoge la única feria dedicada al membrillo de Catalunya, en su 24.ª edición, consolidándose como uno de los acontecimientos gastronómicos de referencia al Pirineo de Lleida. La muestra, que se extenderá por las calles del centro histórico de la capital del Pallars Jussà, contará con la participación de cerca de un centenar de expositores de productores locales, artesanos, comercios y entidades del territorio, ofreciendo a los visitantes una amplia gama de productos artesanales y experiencias gastronómicas centradas en el membrillo.

Entre las actividades más destacadas de la programación de este año, que tendrá lugar mañana, figura el desayuno popular con alioli de membrillo y productos de proximidad a partir de las 8.30h a la plaza de Capdevila. También destaca la carrera popular Antoni Camarasa, con salida y llegada a la plaza del Mercado a las 9.30h; el tradicional concurso y taller de elaboración de alioli de membrillo a las 10.00h; y una demostración culinaria a cargo de la chef Ada Parellada prevista por las 12.30h. Los más pequeños podrán disfrutar del espectáculo familiar "El somni d'un pardal", de la compañía Circ Pànic, que se representará a las 17.00h en la plaza del Mercado.

Cultura popular y fiesta nocturna

El ambiente festivo estará garantizado con el pasacalle y las actuaciones de gigantes, gralleros y castellers locales, que aportarán el componente tradicional y cultural en la feria. La salida del pasacalle se realizará a las 18.30h desde la plaza de la Cruz. A partir de las 20.00h empezará l'Encodonya't, con correplaces, charanga y, ya de noche, una fiesta en el Casal que pondrá el colofón a la jornada.

Un escaparate para el tejido socioeconómico pallarés

La Fira del Codony se ha consolidado como un punto de encuentro por el tejido socioeconómico del Pallars y como un escaparate de la identidad cultural y gastronómica de la comarca. Año tras año, sirve para promocionar los productos de proximidad y dar apoyo a los pequeños productores y artesanos locales, además de dinamizar la actividad comercial y turística de Tremp durante el otoño. El acontecimiento representa una oportunidad única para descubrir las tradiciones culinarias relacionadas con el membrillo, un fruto característico de la zona que se ha convertido en un elemento identitario de la gastronomía pallaresa.