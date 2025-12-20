Òscar Ordeig pide calma y dice que no se amplía el primer radio del foco de PPA después del positivo en Sant Cugat

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El conseller de Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha afirmado que se ha modificado el segundo radio del foco de peste porcina africana después del hallazgo de un jabalí positivo en Sant Cugat.

Sin embargo, ha hecho un llamamiento a la calma, confirmando que el primer radio no se modifica y que era "previsible" encontrar algún positivo más alejado.

“Este era un animal que estaba enfermo y lo hemos encontrado relativamente temprano desde que se infectó. Era normal que se pudiera desplazar un poco”, ha dicho el titular de Agricultura, que ha remarcado que todos los animales encontrados fuera del perímetro han sido negativos. Este animal es el primer caso positivo que no se detecta en Cerdanyola del Vallès.

Los municipios incluidos en la zona de 0 a 6 kilómetros de los casos iniciales tienen prohibido el acceso al medio natural. Con la modificación del segundo radio se incluyen Begues, Gavà, Olesa de Bonesvalls y Subirats.

Al mismo tiempo, estas dos granjas ahora tendrán restricciones en la exportación, que está restringida en la zona de 20 kilómetros del foco. Con todo, Ordeig ha asegurado que en el ámbito comercial se ha avanzado desde el estallido del brote hace tres semanas y ahora el 78% de los mercados en los cuales España exporta carne de cerdo ya aceptan la regionalización, es decir, comprar carne de cerdo de fuera de la zona más próxima al foco.

Ordeig ha reiterado que el lunes el Govern propondrá una batería de medidas para mejorar la bioseguridad dentro y fuera de las explotaciones que afectará el transporte de animales, entradas y salidas de las granjas y “sitios donde los animales pueden comer de la basura como el puerta a puerta”. También el lunes se prevé publicar la auditoría de los expertos encargada por la Generalitat sobre el origen del brote y el papel del laboratorio IRTA-CReSA. Les autoridades y cuerpos de seguridad han abierto una investigación después de que el laboratorio de referencia europeo informara de que el virus detectado es “muy similar” a lo que se utiliza en “infecciones experimentales” en laboratorios.

El consejero|conseller también ha detallado que comparecerá de forma regular al Parlamento para informar de las novedades de peste porcina africana. “he pedido que la primera comparecencia sea cuanto antes mejor”, ha afirmado.