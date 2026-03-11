Herido un niño de 3 años en un atropello en la avenida Blondel de Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Un niño de 3 años ha resultado herido esta tarde al ser atropellado por un vehículo en la avenida Blondel de Lleida. El accidente se ha producido a las 18.04 horas cuando el menor pasaba un paso de peatones acompañado de sus progenitores cuando, presuntamente, un vehículo turismo habría atravesado el semáforo en fase roja, según las primeras informaciones que han facilitado fuentes municipales. En el momento de atravesar, el vehículo lo habría golpeado con el retrovisor en la cabeza.

En el sitio han ido varias ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y patrullas de la Guardia Urbana que se han hecho cargo del atestado. El menor ha sido trasladado al hospital Arnau de Vilanova con el fin de mantenerlo en observación.