IA: intel·ligència aranesa

Dos joves aranesos han creat una empresa que proposa noves aplicacions per a la intel·ligència artificial en sectors com la construcció i l’hostaleria. José Solà i David Santana van fundar el mes d’octubre passat Diip Artificial Intelligence i, des d’aleshores, han estat treballant en el desenvolupament d’aplicacions per a dos constructores de Barcelona i per a l’hotel Val de Ruda, a Naut Aran.

Els projectes per al sector de la construcció tenen com a objectiu automatitzar tasques àrdues i rutinàries, com calcular el pressupost d’una obra o aixecar actes de reunions. Per a l’hotel, es tracta d’un assistent virtual que facilita fer comandes i reservar els serveis de l’establiment. //