La importancia de las conversiones y el ROI en el sector eCommerce

En el ámbito del eCommerce, los conceptos de conversión y Retorno de la Inversión (ROI) son factores críticos que determinan el éxito de una plataforma de comercio electrónico. Palabras clave que forman parte del vocabulario diario en todo un sector. Exploramos en profundidad qué son las conversiones, qué significa el ROI y cómo se calcula, por qué son importantes para las marcas y empresas que operan en el eCommerce, y cómo pueden abordar estas cuestiones para mejorar su rendimiento en línea.

Conversiones en el eCommerce : Acciones de los clientes



En el contexto del eCommerce, las conversiones se refieren a las acciones que los clientes realizan después de visitar una plataforma de venta en línea, ya sea una web o una aplicación móvil. Estas acciones pueden incluir cualquier acción: la realización de una compra, la suscripción a una lista de correo electrónico, la descarga de un folletín, u otros comportamientos que quiera la empresa. Una conversión pasa cuando un visitante del sitio web o aplicación se convierte en un cliente.

En un entorno lleno de datos, la medida de estas conversiones es esencial para las empresas de comercio electrónico para evaluar la eficacia de su espacio web o app, sus estrategias de marketing y su experiencia de compra en línea. Les conversiones no sólo reflejan el número de ventas realizadas, sino que también dan indicios sobre la salud general del negocio y la satisfacción del cliente. Podríamos decir que si no nos gusta un escaparate, no entraremos a comprar.

Según Marina Llano, responsable del departamento de publicación de Apps de Reskyt, las conversiones son el dato clave de cualquier ecommerce, ya que nos indica cuántos visitantes de nuestra web han acabado realizando una compra.

¿Y cómo se puede mejorar la conversión? Marina Llano lo tiene claro. "Hay muchas estrategias que se pueden utilizar para mejorar las conversiones, pero los puntos clave que tendría que tener cualquier página web son tener un diseño atractivo y una experiencia de uso fácil y rápida. El usuario tiene que poder encontrar fácilmente el que busca y con pocos pasos. También que esté adaptado a móvil, ya la mayoría de usuarios utilizan este dispositivo para hacer consultas. Ofrecer ofertas y promociones temporales para incentivar a los usuarios a comprar, así como ofrecer varios métodos de pago que se puedan adaptar a las necesidades de cada cliente".

El ROI : La Rentabilidad de las inversiones



El Retorno de la Inversión (ROI de inglés Return Of Investment) es la relación entre los beneficios obtenidos a partir de las inversiones realizadas en marketing, publicidad y desarrollo del negocio en línea, y los costes asociados con estas inversiones. Es una métrica clave que mide la rentabilidad de las actividades de comercio electrónico. Es decir, calcular el rendimiento neto de una acción después de restarle todos los gastos relacionados. Para Llano, "gracias al ROI podemos evaluar la rentabilidad de una inversión o su eficacia y nos ayuda a tomar mejores decisiones en próximas inversiones".

La fórmula para calcular el ROI en el eCommerce es similar a la fórmula general: (Ingresos Generados - Coste de la Inversión) / Coste de la Inversión. Esta fórmula proporciona una visión clara de la rentabilidad de las inversiones en marketing digital, desarrollo de sitios web y aplicaciones, mejora de la experiencia del cliente y otras áreas críticas para el eCommerce.

Importancia para las empresas de Ecommerce



Les conversiones y el ROI son críticos para las empresas de comercio electrónico por varias razones:

Medida del éxito : Les conversiones son una medida clave del éxito de una plataforma de comercio electrónico. Reflejan la capacidad de la plataforma para convertir a los visitantes en clientes activos y generadores de ventas.

: Les conversiones son una medida clave del éxito de una plataforma de comercio electrónico. Reflejan la capacidad de la plataforma para convertir a los visitantes en clientes activos y generadores de ventas. Optimización de la conversión : Medir las conversiones permite a los propietarios de negocios identificar áreas de mejora en el proceso de conversión y tomar medidas para optimizarlas. Eso puede incluir la mejora de la usabilidad del sitio web, la simplificación del proceso de compra y el afinamiento de los llamamientos a la acción.

: Medir las conversiones permite a los propietarios de negocios identificar áreas de mejora en el proceso de conversión y tomar medidas para optimizarlas. Eso puede incluir la mejora de la usabilidad del sitio web, la simplificación del proceso de compra y el de los llamamientos a la acción. Maximización de la rentabilidad : El ROI proporciona una visión clara de la rentabilidad de las inversiones en marketing y desarrollo de negocio en línea. Eso permite a los propietarios de negocios asegurarse de que están destinando sus recursos de manera eficiente y maximizando sus beneficios.

: El proporciona una visión clara de la rentabilidad de las inversiones en marketing y desarrollo de negocio en línea. Eso permite a los propietarios de negocios asegurarse de que están destinando sus recursos de manera eficiente y maximizando sus beneficios. Preservación de la competitividad: En un mercado de comercio electrónico cada vez más competitivo, las empresas que pueden medir y optimizar sus conversiones y el ROI tienen una ventaja competitiva. Pueden adaptarse más rápidamente a los cambios en el comportamiento de los consumidores y a las nuevas tendencias del comercio electrónico.

Soluciones para mejorar las conversiones y el ROI



Soluciones para mejorar las conversiones y el ROIPer mejorar las conversiones y el ROI en el eCommerce, las empresas pueden implementar varias estrategias:

Optimización del sitio web : Mejorar la usabilidad y la experiencia del usuario del sitio web es fundamental para aumentar las conversiones. Eso puede incluir la mejora de la velocidad de carga, la optimización del diseño y la navegación, y la simplificación del proceso de compra.

: Mejorar la usabilidad y la experiencia del usuario del sitio web es fundamental para aumentar las conversiones. Eso puede incluir la mejora de la velocidad de carga, la optimización del diseño y la navegación, y la simplificación del proceso de compra. Segmentación del público : Segmentar al público objetivo en grupos más pequeños y específicos permite a los propietarios de negocios ofrecer contenido y ofertas más relevantes, aumentando así las posibilidades de conversión.

: Segmentar al público objetivo en grupos más pequeños y específicos permite a los propietarios de negocios ofrecer contenido y ofertas más relevantes, aumentando así las posibilidades de conversión. Personalización de los contenidos : Utilizar datos sobre el comportamiento de los clientes para personalizar los contenidos y las ofertas en el sitio web y en las campañas de marketing. Eso puede aumentar el engagement de los clientes y las posibilidades de conversión.

: Utilizar datos sobre el comportamiento de los clientes para personalizar los contenidos y las ofertas en el sitio web y en las campañas de marketing. Eso puede aumentar el de los clientes y las posibilidades de conversión. Optimización de la campaña de marketing: Utilizar la analítica de datos para evaluar la eficacia de las campañas de marketing y hacer ajustes en tiempo real para maximizar los resultados. Eso puede incluir afinar las palabras clave, segmentar los anuncios y optimizar el presupuesto de marketing.

Tener una aplicación móvil es crucial para mejorar la conversión y el ROI en el eCommerce porque ofrece una experiencia de usuario más fluida y personalizada, aumenta la accesibilidad y la comodidad de compra, y permite un mejor seguimiento y análisis del comportamiento de los usuarios. Les aplicaciones móviles pueden enviar notificaciones push para fomentar compras recurrentes y promociones personalizadas, aumentando así las oportunidades de conversión. Además, una aplicación bien diseñada puede reducir el tiempo de carga y los pasos necesarios para completar una compra, cosa que minimiza el abandono del carrito y aumenta la satisfacción del cliente, resultando en un ROI más alto.

Marina Llano explica que "gracias a una aplicación los usuarios pueden tener una experiencia mejorada y personalizada en comparación con la versión móvil. Se pueden enviar notificaciones push personalizadas a partir de sus compras o preferencias y así promocionar productos relevantes o impactar a los usuarios en momentos especiales. También se le puede dar funcionalidades especiales que no estén disponibles a la página web como acceso prioritario a rebajas u ofertas, programas de fidelización, entre otros".

En nuestra casa, empresas como Reskyt, en el Pla d'Urgell, son especialistas en la creación de aplicaciones móviles, que aportan este punto diferencial que multiplica tanto la conversión como mejora el ROI, el retorno de la inversión.

En resumen, comprender y mejorar las conversiones y el ROI en el eCommerce es esencial. A través de un análisis detallado y la aplicación de las estrategias adecuadas, las empresas pueden aumentar su eficacia y rentabilidad en el competitivo mundo del comercio electrónico.