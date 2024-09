Así fue el intento de estafa a un hombre de Lleida a través de WhatsApp haciéndose pasar por Wallapop

Un leridano de 41 años ha sido víctima de un intento de estafa a través de WhatsApp por parte de ciberdelincuentes que se hacían pasar por la popular plataforma de compraventa Wallapop. El hombre, que había tenido una tienda de informática y era bastante experto en estos casos, explica a SEGRE cómo vivió esta traumática experiencia que lo ha marcado profundamente.

Todo empezó el año 2021 cuando recibió un mensaje de WhatsApp supuestamente enviado por el servicio técnico de Wallapop. En el mensaje, le pedían que confirmara las ubicaciones de su dispositivo, alegando que aparecía en tres sitios diferentes: su ubicación habitual, Terrassa y otros lugares del Área Metropolitana de Barcelona. Este mensaje incluía una solicitud para confirmar sus datos personales.

Posteriormente, recibió un correo electrónico con un exploit, una técnica que suplantaba una entidad o empresa para robarle la contraseña. La víctima se dio cuenta de que estaba siendo estafada cuando Wallapop le envió otro mensaje por WhatsApp, revelando la intención del delincuente de robar sus datos personales.

Denuncia a la policía y alto impacto emocional

El hombre consiguió obtener el correo electrónico utilizado por el estafador y denunció el caso en la comisaría de los Mossos d'Esquadra, con todos los detalles de conversaciones y datos que había llegado a recoger. A pesar de las investigaciones, todavía no se ha podido identificar el autor de la estafa.

La situación tuvo un fuerte impacto emocional en la víctima, quien requirió ingresos psiquiátricos a causa del trauma vivido. "Tengo la sensación que me han robado la identidad", declara. "Es como si hubieran entrado en mi casa y me hubieran robado".

¿Qué es un exploit ?

Un exploit es un código, programa o técnica que aprovecha una vulnerabilidad en un sistema informático, aplicación o dispositivo para obtener un acceso no autorizado, realizar acciones no deseadas o comprometer la seguridad del sistema. Los exploits son utilizados a menudo por atacantes con el objetivo de provocar daños u obtener información sensible.

En el contexto de la estafa que ha sufrido el testimonio, el término "exploit" se refiere a un correo electrónico diseñado para engañar a la víctima y robarle la información personal. Este correo electrónico podría contener enlaces o ficheros que, al clicar o abrirse, desencadenan l'exploit, que a su vez recoge los datos confidenciales de la víctima, como las contraseñas o datos bancarios.

Medidas de seguridad para evitar estafas en línea

Este caso pone de manifiesto los peligros de las estafas en línea y la necesidad de tomar medidas de seguridad para proteger los datos personales en las transacciones digitales. Algunas recomendaciones para evitar ser víctima de estos fraudes son:

No clicar en enlaces sospechosos o desconocidos recibidos por correo electrónico o mensajería instantánea.

Desconfiar de mensajes urgentes o alarmistas que solicitan datos personales o financieras.

Verificar siempre la autenticidad de los remitentes antes de compartir información sensible.

Mantener actualizados los sistemas operativos y programas antivirus de los dispositivos.

Utilizar contraseñas seguras y cambiarlas periódicamente.

Si se sospecha haber sido víctima de una estafa en línea, es importante contactar inmediatamente con las autoridades competentes y seguir sus consejos para minimizar los daños y evitar futuras incidencias.