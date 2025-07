“Lleida tiene potencial para explotar turismo audiovisual”

Publicado por Redacció Vint-i-dos Creado: Actualizado:

¿Qué utilidad tiene vuestro proyecto para las industrias turística y audiovisual?

Mucha. Los resultados y las conclusiones del proyecto son perfectamente aplicables. Primero de todo, permitirán conocer bien el turista audiovisual, qué intereses y expectativas tiene, para poder desarrollar campañas de marketing más eficaces y productos de turismo de cine más atractivos. También ayudará a promocionar el patrimonio natural y cultural representándolo en las ficciones audiovisuales. Eso es fundamental. El objetivo de las películas y las series no es hacer publicidad, sino entretener. Por eso, es importante identificar cuál es la mejor manera de ubicar los atractivos y las destinaciones turísticas en las ficciones audiovisuales.

Con respecto a la industria audiovisual, puede ayudar a financiar las producciones audiovisuales mediante subvenciones, exenciones fiscales, etcétera, para rodar en determinados lugares. Uno de nuestros objetivos es proporcionar las herramientas para que los gestores turísticos y audiovisuales puedan optimizar su inversión en las producciones.

¿No hay riesgo de convertir las películas y las series en folletines turísticos?

Claro está que sí. Una de las claves de la colocación de producto, marca o, en nuestro caso, atractivo turístico en una película o una serie es que el mensaje persuasivo tiene que adecuarse a la narración de ficción. Si las audiencias perciben que están delante de un anuncio, es difícil que lo acepten. La colocación de producto puede generar incluso problemas éticos. Pero eso no sucede con el patrimonio natural y cultural, que forma parte del espacio donde los personajes viven sus aventuras. No es una marca o producto introducido artificialmente, añadido de manera forzada. Todas las historias que explican las películas y series tienen que pasar en lugares concretos (ciudades, pueblos, castillos, playas, etcétera), y eso puede ayudar a promocionarlos.

Hay una cosa más. Algunos públicos pueden considerar una película como un folletín turístico, pero otros no. Pongo un ejemplo que hemos analizado: la película india Zindagi Na Milegi Dobara del 2011. Es la historia de un grupo de amigos que hacen un viaje por España para celebrar el compromiso de matrimonio de uno de ellos. No deja ningún cliché sin tocar: pasan por la Tomatina de Buñol, por los Santfermines, bailan con una folclórica... y, como no podía ser de otra manera, el buen clima y la fiesta hacen que uno de los protagonistas, adicto al trabajo, empiece a ver la vida en términos hedonistas.

Cualquier espectador europeo que conozca mínimamente España habría rechazado la película como un folletín turístico. Pero no pasó con el público de la India, donde fue un gran éxito. Antes de esta película, el turismo indio en España era prácticamente inexistente, a pesar de los esfuerzos de las instituciones. Después del estreno, el número de visitantes de este país se multiplicó. Los indios, al menos el público de cine mainstream, no percibieron la película como un folletín porque su conocimiento de España como destino era muy limitado. Además, los diferentes atractivos turísticos estaban entrelazados en una historia de tipo road movie, en la que el viaje físico se acompaña del más importante viaje interior de los personajes, su evolución a lo largo del camino. Y otra cosa igualmente relevante: la película estaba protagonizada por algunas de las estrellas más brillantes del cine indio, como Hrithik Roshan.

A la hora de ubicar los atractivos turísticos, hay que pensar bien en el público al cual irá dirigida la película o serie, ya que este puede (o no) tolerar un grado elevado de prominencia; es decir, de visibilidad del patrimonio natural y cultural promocionado.

¿Las industrias turística y audiovisual trabajan conjuntamente?

Desde hace algunos años la Spain Film Commission ha desarrollado algunas iniciativas interesantes para potenciar el turismo cinematográfico. Pero todavía queda mucho para hacer, al menos en comparación con países como Corea del Sur y Gran Bretaña, dos grandes potencias en este ámbito. Es curioso que los países con turismo, podríamos decir por defecto, como Francia, Italia o España, no hayan desarrollado políticas coherentes para aprovechar las colaboraciones entre ambas industrias, más allá de iniciativas puntuales. Zindagi Na Milegi Dobara es un ejemplo de colaboración puntual de éxito.

Les películas y las series pueden ayudar a resolver algunos de los problemas del turismo. Piensa que muchas ciudades están saturadas de visitantes, y cada vez hay un mayor rechazo hacia el visitante. El turismo cinematográfico puede darse en cualquier momento del año, por lo tanto, puede contribuir a desestacionalizar el flujo de visitantes y, además, puede dirigirlo hacia lugares menos conocidos, ayudando así a desmasificar. Pero se hay que asegurar de no solucionar un problema en un sitio trasladándolo a otro.

¿El turismo cinematográfico puede tener efectos negativos?

El turismo cinematográfico tiene que ser sostenible. Se han dado casos en que el éxito de una serie o película ha multiplicado las visitas a localizaciones que no disponen de la infraestructura necesaria para acoger a un gran número de turistas. Eso ha pasado con Juego de tronos. Como decía, lo más importante no es trasladar un problema de un lugar a otro, sino encontrar un equilibrio.

¿Es posible el turismo cinematográfico en Lleida?

Sin una industria audiovisual consolidada, no puede haber turismo cinematográfico. Hay muchas personas que están haciendo esfuerzos heroicos por desarrollar la industria audiovisual a Lleida. Por cierto, la mayoría son graduados del Grado en Comunicación y Periodismo Audiovisual de la Universidad de Lleida. Sorprende que, con la gran variedad paisajística y patrimonial de la provincia de Lleida, y con buenas comunicaciones, haya tan pocos rodajes. En los años sesenta, en una situación mucho peor, Almería apareció en el mapa cinematográfico mundial (y todavía hoy sigue siendo). Habría que crear una Filme Commission eficaz, que no se limite a una ciudad. Si la administración no sabe como hacerlo, tendrían que ser las empresas audiovisuales locales las que lideren este proyecto. Es el primer paso para atraer rodajes, a los cuales pueden ofrecer sus servicios. Si las empresas se deciden a hacerlo, pueden contar con los conocimientos generados por los proyectos de investigación que hemos liderado desde el Grupo TRAMA-UdL.