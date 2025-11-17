Esofitec Barcelona abre nuevas oficinas para seguir acompañando empresas

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Esofitec, consultora tecnológica con sedes en Cataluña y Aragón, celebró el pasado jueves la inauguración de sus nuevas oficinas en la Torre Urquinaona de Barcelona, un emblemático y céntrico edificio de la capital catalana. Este nuevo espacio ha sido también el escenario escogido para realizar un acto institucional con proveedores, representantes de instituciones, clientes y colaboradores de la consultora tecnológica.

Manel Caballero, consejero delegado de la compañía, inauguró el acto afirmando que "Esofitec Barcelona es una declaración de intenciones. Seguimos creciendo, seguimos apostando por la proximidad y por la colaboración, queriendo ser como este edificio, en referencia al estilo brutalista de la torre de los años 70: funcional, honesto y exhibiendo la estructura de manera visible". La consultora prevé cerrar este 2025 con un notable 20% de crecimiento en facturación, mientras que las previsiones para el 2026 apuntan a mantener un crecimiento de doble dígito.

El acto ha contado con la participación de Tomàs Font, vicepresidente y director general de Wolters Kluwer Tax & Accounting Europe South Region, quien ha destacado la trayectoria de Esofitec como partner prémium de la multinacional. Font ha elogiado el trabajo de la consultora, subrayando que "hace 30 años que Esofitec es partner de Wolters Kluwer y ha demostrado siempre el compromiso aportando su conocimiento, su carácter próximo con los clientes y un equipo con gran talento humano que ha sabido crecer".

Una jornada con expertos en innovación digital

La inauguración también incluyó la participación de David Amorín, CEO de Jotelulu, empresa proveedora de servicios cloud para empresas IT. Además, Silvia Leal, experta en Innovación Digital, Inteligencia Artificial e impacto de las nuevas tecnologías sobre la sociedad y los negocios, ofreció una ponencia sobre la evolución y el futuro de la IA aplicada a los negocios.

Expansión territorial con cinco sedes

Con esta nueva apertura, Esofitec consolida su presencia territorial con oficinas en Lleida, Girona, Reus, Zaragoza y Barcelona. Desde estas ubicaciones, la empresa sigue ofreciendo soluciones de gestión, facturación, contabilidad y recursos humanos tanto para autónomos, como para empresas y despachos profesionales, además de consultoría y servicios de cloud y seguridad.

Fundada el año 1992, Esofitec tiene su sede central en Lleida y se ha consolidado como una de las consultoras tecnológicas de referencia a Cataluña y Aragón, manteniendo su posición como Partner Premium de Wolters Kluwer, multinacional especializada en software de gestión empresarial.