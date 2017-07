Els conductors de l’últim accident mortal de l’N-240 admeten que corrien massa

La família de la víctima diu que feien curses, ells ho neguen i 40 persones exigeixen penes més dures

Els dos conductors que van causar l’últim accident mortal de la polèmica carretera N-240, en el qual va perdre la vida una jove de 27 anys de les Borges Blanques l’octubre de l’any passat, van admetre ahir davant del jutge que els investiga per un delicte d’homicidi imprudent que anaven més ràpid del permès, però van negar que anessin a 140 quilòmetres per hora, com afirmen diversos testimonis. Ocupants d’altres vehicles que circulaven a aquella hora pel tram de l’accident, que ahir van declarar com a testimonis, van afirmar que els cotxes conduïts pels investigats circulaven a l’esmentada velocitat de 140 km/h. L’atestat dels Mossos d’Esquara, com va avançar aquest diari al març, va determinar que els vehicles anaven a una velocitat d’entre 128 i 159 km/h, quan el límit de la carretera és de 90 km/h, i que un dels cotxes va fer un avançament imprudent i va envair el sentit contrari.

Els dos conductors, un home i una dona de nacionalitat romanesa, van negar ahir que estiguessin fent una cursa i que un dels dos cotxes portés els llums apagats, com sosté la família, representada pel lletrat Josep Maria Peiró.



Conductors que els van veure calculen que anaven a uns 140 km/h i que feien una espècie de ‘joc’

Tant l’atestat policial com testimonis han assegurat que els dos cotxes anaven fent un “joc d’avançaments i frenades” en els instants previs al sinistre. L’advocat del conductor investigat, Joan Argilés, va assegurar que “tots dos neguen rotundament que fessin una carrera i diuen que, arran d’una frenada en sec del primer conductor, els dos cotxes van xocar i com a conseqüència d’això un va impactar contra el cotxe de la víctima”. Per la seua part, Peiró va assegurar que “tots dos han incorregut en contradiccions i es culpen mútuament de l’accident”.

Amb motiu de la declaració judicial dels dos conductors investigats, unes quaranta persones, entre les quals hi havia els pares, altres familiars i amics de la víctima, es van concentrar ahir al Canyeret per reclamar justícia i un enduriment de les penes per als delictes de trànsit. “No va ser un accident, va ser un assassinat. Són inhumans”, va assegurar el pare de la noia morta, Carlos Soria, visiblement emocionat.

Val a recordar que ni els dos conductors investigats ni els altres tres ocupants dels seus vehicles no van avisar que hi havia un tercer cotxe implicat (un bomber ho va descobrir 45 minuts després).

Els concentrats ahir al Canyeret també van reclamar el desdoblament de la polèmica carretera entre Lleida i les Borges Blanques. L’alcalde d’aquesta última localitat, Enric Mir, va participar en la concentració celebrada ahir.