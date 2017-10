Més vendes i nova clientela de la roba de segona mà

L’empresa d’inserció Cartaes de Tàrrega augmenta un 39% les vendes en

L’empresa d’inserció social Cartaes de Tàrrega ha augmentat en dos anys un 39% les vendes de roba de segona mà. La gerent, Alba Coma, va assegurar ahir que els clients han canviat: “Cada vegada vénen més persones amb sensibilitat mediambiental i amb poder adquisitiu que aposten per comprar productes de segona mà com a opció personal, mentre que abans la major part dels clients eren persones necessitades.”Cartaes té a Tàrrega dos botigues de roba de segona mà, al carrer Major i a la seu, una nau del polígon industrial Riambau, on hi ha sis persones (entre treballadors d’inserció i monitors)