Una jove de 27 anys va resultar ferida greu dilluns a la nit en un accident ocorregut a la carretera N-240, al terme de Lleida. Els fets van tenir lloc pocs minuts abans de les deu de la nit a l’altura del quilòmetre 81. Per causes que es desconeixen, dos cotxes van col·lidir lateralment. Es tracta de l’enèsim accident en aquesta polèmica carretera. Ahir el conseller Rull es va reunir amb els alcaldes de la via per buscar solucions (vegeu la pàgina 14).