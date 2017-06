Ensenyament canvia les notes del 0 al 10 a l'ESO per una escala de l'1 al 4

Aplicarà el model de Primària de “no-assoliment” i “assoliment” suficient, notable o excel·lent || Hi haurà 3 competències transversals que comptaran com a matèries

El departament d’Ensenyament també eliminarà el curs vinent les actuals notes del 0 al 10 en l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) seguint el model introduït ja a finals d’aquest curs a Primària.



Així, les qualificacions passaran a ser no-assoliment (NA), assoliment satisfactori (AS), assoliment notable (AN) i assoliment excel·lent (AE). No obstant, i a diferència de Primària, aquí sí que es mantindrà una escala numèrica, encara que reduïda de l’1 al 4. Així, l’esborrany de l’ordre d’avaluació facilitada fa prop d’un mes als directors de centres de Secundària estableix que “a efectes de càlcul de la nota mitjana i en tota la documentació on sigui necessària nota numèrica es faran les equivalències següents (NA=1, AS=2, AN=3, AE=4)”.

Més endavant, indica que “en cas que sigui necessari per a posteriors processos de preinscripció o altres possibles efectes”, la mitjana de l’ESO s’obté utilitzant aquesta escala de l’1 al 4, calculant la mitjana aritmètica de les notes dels quatre cursos amb 3 decimals. També detalla que si s’ha de reconvertir aquesta mitjana a una escala de l’1 al 10, això es farà multiplicant-la per 2,5.

L’altra principal novetat que introdueix aquesta ordre d’avaluació és que en cada curs, a més de les assignatures tradicionals, hi haurà tres “competències transversals” que hauran de ser avaluades conjuntament per totes els professors, ja que s’hauran de treballar en totes les matèries. Seran la “competència comunicativa”, les “competències de l’àmbit digital” i les “competències de l’àmbit personal i social”, que tindran el mateix valor acadèmic que qualsevol matèria instrumental.

La relació de matèries es completa amb el treball de síntesi els tres primers cursos, el d’investigació a quart i el servei comunitari, que pot fer-se en diferents cursos. Aquestes no tenen una avaluació pròpia, sinó que està relacionada amb assignatures instrumentals o les competències transversals, de manera que comptaran amb una qualificació diferent que serà la de no fet (NF), fet (FT) i fet amb aprofitament (FA).

Una portaveu d’Ensenyament va informar aquest dimecres que aquesta ordre s’aprovarà en els propers dies i entrarà en vigor el curs vinent. De fet, el departament ha programat el mes de juliol sessions de formació específica per a caps d’estudis i coordinadors pedagògics dels centres.

Per la seua banda, directors consultats per aquest diari van opinar que aquesta ordre representa un canvi molt substancial de l’avaluació i van discrepar a l’hora de valorar-la. Tanmateix, tots van coincidir que per a molts docents resultarà difícil d’assumir.



Les claus

Noves notes. Les notes del 0 al 10 dividides entre insuficient, suficient, bé, notable i excel·lent es canvien per no-assoliment (NA), que serà un 1; assoliment satisfactori (AS), un 2; assoliment notable (AN), un 3; i assoliment excel·lent (AE), un 4.

Competències transversals. Tindran tant valor com les assignatures instrumentals en cadascun dels cursos. Es treballaran en totes les matèries i les formaran la competència comunicativa, les competències de l’àmbit digital i les de l’àmbit personal i social. Aquesta normativa preveu així mateix incloure plans individualitzats dirigits a alumnes que tinguin necessitats específiques.



El curs acaba amb calor i una sentència a favor d’interins



El curs de Primària i Secundària va acabar aquest dimecres després d’uns últims dies marcats per la calor, que ha convertit moltes aules en saunes. Els alumnes tindran 82 dies de vacances, fins al 12 de setembre. D’altra banda, un jutge de Madrid va donar la raó aquest dimecres a un docent interí i va condemnar la comunitat de Madrid a pagar-li els estius entre els anys 2011 i 2015. Els contractes a interins comencen l’1 de setembre i acaben el 30 de juny.