L'ajuntament de Lleida, obligada a empadronar okupes sense consultar el propietari per un recurs d'ERC

Una sentència obliga a l'ajuntament de Lleida a empadronar okupes sense consultar el propietari. El jutjat contenciós administratiu de Lleida ha anul·lat el punt del protocol d’empadronament que exigia informar el titular de l’habitatge quan algú volia empadronar-s’hi sense disposar de títol jurídic, com un contracte de propietat o de lloguer.

El govern del PSC va aprovar aquesta mesura el novembre del 2023 per evitar l’empadronament automàtic d’okupes. La jutge ha estimat el recurs presentat per ERC i ha declarat la nul·litat d’aquest punt i el que estipulava que un empadronat que ostenti un títol de propietat o lloguer pugui autoritzar l’empadronament d’una altra al mateix domicili.

La sentència remarca que no hi ha cobertura jurídica perquè la Paeria hagi de concedir una audiència prèvia amb un tercer, ja que “la inscripció al padró és un dret” i una obligació. També recorda l’informe que la Sindicatura de Greuges va fer sobre això el gener del 2024 destacant que “el padró no suposa el reconeixement de la titularitat del domicili” i que “el legítim propietari manté intactes les seues accions que li puguin correspondre contra aquells que romanen de forma il·legal”. “Per això no es justifica la participació del propietari de l’habitatge en un procediment que no ha estat instat per ell”, conclou la síndica.

De fet, la sentència subscriu una recomanació de la síndica, segons la qual s’hauria d’haver substituït l’audiència prèvia, que veu “contra natura”, per una comunicació al propietari “per comprovar la veracitat de les dades consignades a la sol·licitud”. Sobre el segon punt, la magistrada assenyala que la Paeria “exigeix uns requisits no ajustats a la normativa”.

La Paeria no descarta apel·lar

El govern va dir ahir que analitzarà la possible apel·lació de la sentència i va reafirmar que manté l’empadronament “amb totes les seues garanties”. Tanmateix, va reiterar la necessitat de disposar “d’un sistema de garanties” per gestionar els empadronaments si algú “no presenta proves que acreditin el lloc on resideix”. Per la seua part, ERC va celebrar que la sentència els doni la raó ja que “confirma el que hem defensat sempre: empadronar-se no és una opció política, és una obligació legal”, ja que en depenen l’escolarització o l’accés a la sanitat.