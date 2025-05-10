PARTITS
Junts planteja prohibir empadronar els okupes
Sol·licita que el Govern impulsi també un “padró social” a vulnerables. De cara a la convenció municipalista de Vic
Junts presentarà una proposta en la convenció municipalista que celebrarà avui a Vic que aposta per prohibir els empadronaments a okupes i que planteja que el Govern impulsi un “padró social” a vulnerables.
Així, segons va avançar El Periódico, els de Carles Puigdemont aposten per reformar la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local i del Decret del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, per “exigir un títol habilitant i blindar la verificació de la residència”. “No podem acceptar que d’un acte il·legal, com l’ocupació d’immobles, es pugui derivar la condició de ciutadania municipal a través del padró”, defensa el partit.
També advoquen per unificar els criteris perquè els ajuntaments actuïn amb seguretat jurídica, “evitant desequilibris territorials i un efecte crida”. Així mateix, afegeixen que s’han de contemplar excepcions regulades i segures per a situacions de vulnerabilitat acreditades pels serveis socials, i a més defensen que s’ha d’acompanyar els menors que es puguin trobar en situacions d’especial vulnerabilitat o sobrevingudes.
“La Generalitat ha d’assumir la responsabilitat dels casos no empadronables sota els criteris actuals, amb mecanismes com el padró social o registres alternatius amb valor administratiu”, proposen.