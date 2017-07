La brossa, de la porta a reciclar

La Paeria implantarà en una zona pilot el nou sistema de recollida que ja aplica a l’Eix Comercial i en grans productors, com locals hotelers || Redueix el nombre de contenidors al carrer i el soroll nocturn, perquè bona part de la recollida es fa durant el dia

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Ara, el consistori vol començar el porta a porta domiciliari i estudia dos zones per a una prova pilot plantejades per una empresa especialitzada. La primera opció inclou 6.109 habitatges d’una part de Pardinyes-Balàfia (la dreta de la rambla Corregidor Escofet) i les àrees de Ciutat Jardí i Vila-Montcada en la seua totalitat. La segona proposta engloba la Bordeta i Copa d’Or, 7.348 habitatges en total. El tinent d’alcalde Fèlix Larrosa va afirmar que la decisió encara no està presa. De tota manera, la primera opció sembla tenir més possibilitats pel simple fet que un dels barris que la formen,