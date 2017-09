La Fiscalia ordena precintar els col·legis als Mossos i aquests ho veuen perillós

La policia catalana identifica responsables d’instituts, CAP i locals municipals

La Fiscalia Superior de Catalunya va ordenar ahir als Mossos d’Esquadra precintar col·legis electorals del referèndum abans de dissabte i impedir que es pugui votar. Per la seua banda, els Mossos consideren que aquest dispositiu pot portar problemes d’ordre públic i danys més importants que els que es volen evitar amb aquest tipus de mesures.

La Fiscalia Superior de Catalunya va ordenar ahir als Mossos d’Esquadra precintar, abans de dissabte, els col·legis electorals del referèndum i impedir que es pugui votar al carrer, en un “radi de seguretat” de cent metres al voltant d’aquests centres. Demana garantir que no es pugui accedir als locals on està previst que s’acullin urnes i que s’eviti la constitució de meses electorals mitjançant un “ampli dispositiu” policial. Per la seua banda, els Mossos veuen amb preocupació la instrucció de la Fiscalia, ja que consideren que aquest dispositiu podria portar problemes d’ordre públic. En la reunió de la cúpula de la policia catalana es va posar en relleu, segons fonts d’aquest cos, que la instrucció podria acabar provocant danys més importants dels que es pretenen evitar amb aquesta mena de mesures.

En aquest sentit, l’ordre de la Fiscalia estableix que els Mossos “podran requerir l’auxili i col·laboració de les policies locals” i, si això no fos suficient, suport als efectius de les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

Així mateix, reclama que el segellament dels centres sigui “inviolable” i que es pengi un cartell advertint de la “responsabilitat penal” en cas que es trenqui, i precisa que s’haurà de desallotjar i identificar les persones que hi hagués al lloc i confiscar el material vinculat a la votació, “especialment urnes, equips informàtics, paperetes i documentació o propaganda electoral”.

El Ministeri Públic exigeix als Mossos vigilar els precintes fins a les 21.00 hores de l’1 d’octubre. Segons assenyalen fonts vinculades a la convocatòria del referèndum, a Catalunya hi hauria 4.800 col·legis electorals, dels quals entre 250 i 300 serien a Lleida.

D’altra banda, agents dels Mossos es van desplaçar ahir per ordre de la Fiscalia fins a desenes de localitats lleidatanes per tal d’identificar els responsables dels locals municipals, instituts, escoles, centres d’atenció primària i de treball on es preveu que es pugui votar, els van preguntar si havien rebut material per a la votació i els van advertir de les possibles conseqüències legals de col·laborar amb la convocatòria. A més, agents de paisà de la Guàrdia Civil es van personar en uns altres quinze ajuntaments lleidatans perquè els secretaris municipals els entreguessin una còpia del “decret” firmat pels alcaldes en què donen suport a l’1-O. Van ser els del Palau, Bellvís, Linyola, Golmés, Fondarella, Tremp, Juneda, les Borges, Sort, Almenar, Alcarràs, Rosselló, Torrefarrera, Torregrossa i Bell-lloc.

Algunes entitats proposen mobilitzacions per defensar el dret a vot, com ara pernoctar en col·legis electorals, malgrat que càrrecs de l’Assemblea Nacional Catalana van demanar calma i no precipitar-se, mentre que, per la seua banda, l’Assemblea Pagesa va convidar a aparcar tractors als voltants dels punts de votació (vegeu la pàgina 6).

No hi haurà detencions d’alcaldes abans de l’1-O

La Fiscalia de Lleida va precisar ahir que no hi haurà detencions d’alcaldes que no es presentin a declarar sobre el seu suport i col·laboració amb el referèndum abans de l’1-O. Fonts judicials van explicar que estudiaran més endavant com cal actuar en casos com el del primer edil de Bell-lloc, Carles Palau, que va tornar a ser citat a declarar ahir i va tornar a plantar el fiscal, després de no anar-hi dijous de la setmana passada. Palau va assegurar que “a través d’una conversa telefònica, els vaig reiterar la meua posició que no volia anar a declarar”, “que no era una qüestió d’agenda, sinó que no hi volia anar voluntàriament” i que “el suport dels veïns, la llei del Referèndum i l’atac brutal que van rebre les institucions catalanes reforcen la meua posició”. Al seu torn, els altres dos alcaldes que tampoc s’hi van presentar la setmana passada, els de Seròs, Gabriel Pena, i el d’Alcarràs, Miquel Serra, van rebre ahir personalment per part de dos agents de la Guàrdia Civil una nova citació per anar a declarar aquest matí, a les 10.00 i a les 11.00 hores, respectivament, a pesar que ja van avançar que tampoc s’hi presentaran.