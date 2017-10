La manifestació per la unitat d'Espanya omple el centre de Barcelona

Actualitzada 08/10/2017 a les 13:32

Milers de persones han omplert aquest migdia el centre de Barcelona per participar en la manifestació convocada per Societat Civil Catalana (SCC) amb el lema " Prou! Recuperem el seny" en contra de la independència de Catalunya i a favor de la unitat d’Espanya. La marxa estava avalada pel PP i Ciutadans, mentre que el PSC, encara que no s’ha afegit a ella, ha animat els seus militants a assistir. Durant el recorregut entre la plaça Urquinaona i l’estació de França, els manifestants han corejat consignes en contra del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, com "Puigdemont a presó", i altres com "jo sóc espanyol", "no som fatxes, som espanyols" o "la unitat d’Espanya no es vota ni es negocia!". La marxa era plena de banderes espanyoles, i entre els participants figuraven nombroses persones que han vingut a Barcelona des de la resta d’Espanya, entre elles dirigents del PP com la presidenta de la comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, o Javier Arenas. També han acudit ciutadans de tota Catalunya i a Lleida ciutat s’han noliejat diversos autocars que han sortit des de davant del pavelló Barris Nord. La marxa ha acabat amb sengles parlaments de Mario Vargas Llosa i el lleidatà Josep Borrell, exministre i exdirigent del PSOE.