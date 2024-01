Unió de Pagesos exigeix prioritzar els agricultors en l'ús de l'aigua

Unió de Pagesos va aprovar ahir el seu pla de treball per al 2024, en què ha apostat per “la millor gestió possible de l’aigua” a Catalunya en el context de sequera. Segons el sindicat, reunit a Mataró en la 3a Assemblea Nacional, s’ha de millorar la gestió perquè la sequera “tingui els mínims efectes” en l’agricultura i que aquesta rebi compensacions pels danys a les collites.

El coordinador territorial d’Unió de Pagesos en l’àrea metropolitana, Josep Esteve, va posar com a exemple la vinya, i va alertar que està “a les portes d’una nova fil·loxera” si continua sense ploure. “La vinya mai havia mort per la sequera, ara ja no és així”, va lamentar Esteve, que va comparar la situació actual en el cultiu de secà amb la plaga del segle XIX que va acabar amb aquest cultiu a tot Europa.En aquest sentit, el coordinador nacional d’Unió de Pagesos, Joan Caball, va reclamar que el sector tingui prioritat en l’ús de l’aigua com a sector essencial, davant altres sectors econòmics. “La nostra tasca és la producció d’aliments”, va recordar el líder del sindicat agrari.L’organització agrària també s’ha proposat d’aconseguir una gestió eficient de la fauna salvatge que “eviti els danys devastadors en l’agricultura i ramaderia dels últims anys”, amb la proposta d’una nova llei de gestió de fauna a Catalunya.A més, va reiterar la necessitat de “fer efectiva” l’emergència cinegètica al territori per la sobrepoblació d’algunes espècies i que l’administració garanteixi les indemnitzacions als agricultors.Entre altres objectius, el sindicat treballarà en temes com la planificació territorial, la reducció de costos per a l’agricultura, la inclusió dels joves al sector i un projecte d’assegurances agràries que inclogui riscos meteorològics, entre d’altres.

El sindicat ret homenatge a “una vida de lluita pagesa” de Pep Riera

Unió de Pagesos va aprofitar la celebració de la tercera assemblea nacional, celebrada a l’Hotel URH Ciutat de Mataró, per portar a terme un homenatge a Pep Riera, coordinador nacional del sindicat agrari des del 1978 fins al 2000.Durant l’acte, van intervenir Joan Caball, actual coordinador nacional d’Unió de Pagesos i diversos sindicalistes que van compartir anys de lluita amb ell a favor de la pagesia. Riera va ser la veu del sindicat durant 22 anys i la imatge de referència del camp català, de les lluites sectorials i territorials.