Jordi Pujol Dolcet: «No tornaré: ara a les nits dormo»

Tothom va veure el 2022 com el Quimet, el personatge que interpretava a Alcarràs aquest actor ocasional, abandonava l’agricultura assetjat per les crisis de la fruita i pressionat per l’arribada de les plantes solars. Però en realitat, Jordi Pujol Dolcet havia deixat el camp dotze anys abans per esgotament, motivat per causes semblants.

Tenia una explotació d’unes 30 hectàrees a Soses i “la fruita, aquell any, no va valer res. Molta gent ho va deixar. La fruita costava deu i tu en cobraves 8, 10 o 11 com a màxim. Llavors érem joves. Ara en tinc 53 i molta gent del meu entorn s’està jubilant, o bé està esperant uns quants anys més per fer-ho”. “Ser agricultor és una passada, però guanyar-se la vida en aquest sector és un desastre. Dona per guanyar-te un jornal i poc més. Acabes depenent de les subvencions de l’administració”, assenyala Pujol. “En conec pocs que guanyin 2.000 euros al mes sent agricultors. Gairebé ningú no arriba a aquest sou, tret que encertis les varietats aquell any o estiguis en sectors com el porcí, que ara va bé.”

Quan va deixar l’agricultura, Jordi Pujol Dolcet es va dedicar al sector de la construcció durant uns quatre anys però llavors va quedar vacant una de les places de la brigada municipal de Soses, on viu. Actualment, és un dels quatre operaris de la quadrilla local però a la tarda recupera la seua vella passió per la terra i es dedica a les tres hectàrees de finca que encara explota, més per no perdre el contacte amb el camp que per la seua rendibilitat: la meitat és per vendre, l’altra, per a consum propi; el que surt “em serveix per cobrir despeses i poc més”.

Pujol Dolcet solia participar en manifestacions dels agricultors fins i tot quan ho va deixar, però ara “sembla que es burlin de nosaltres”. “Molts companys m’han animat a tornar al camp, però l’agricultor o el ramader que ho deixa, no torna. No ho canvio, perquè ara a les nits dormo. Mai no havia fet vacances fins que ho vaig deixar.” “Crec que en aquesta manifestació no haurien de ser-hi només els agricultors, sinó també la gent que menja cada dia. Si l’agricultura tal com la coneixem desapareix, el consumidor quedarà afectat.”