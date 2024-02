Pagesos tallen la C-14 a l'Urgell i defensen que cal continuar sortint fins que no hi hagin solucions reals

Una vintena de pagesos tallen des de les nou del matí la C-14 al seu pas per Ciutadilla, a l'Urgell. Preveuen quedar-s'hi dotze hores, fins a les 9 del vespre, i defensen que continuaran tallant carreteres fins que les administracions donin resposta a les seves reivindicacions. "Els aeroports fan vagues, els taxistes paren les carreteres i nosaltres hem arribat a un punt en què ho hem de fer i fins que no ens donin una solució una mica bona no podem parar", ha insistit Carles Sarró, agricultor de Ciutadilla.

Aquest dilluns també hi ha protestes convocades a altres punts de Ponent, entre ells els talls que estan duent a terme a l'A-2, a l'AP-2, a la N-240, mentre que a la tarda s'ha programat una marxa lenta a la C-53 a Anglesola.El tall a la C-14 a l'Urgell està previst que s'allargui dotze hores, fins a les nou del vespre, i hi participen agricultors i ramaders de la zona del vall del Corb. El tall, en ambdós sentits de la marxa, es concentra entre els quilòmetres 62 i 64 i els Mossos d'Esquadra desvien el trànsit per altres vies properes.

"No sabem si servirà d'alguna cosa, però el que no servirà és que continuem sense fer res, això està claríssim", remarca Sarró. Per la seva banda, Hèctor Arazo, agricultor de Vallbona de les Monges, explica que es continuaran mobilitzant fins que les administracions els hi "facin cas".

Pel que fa a les reivindicacions, destaquen sobretot la burocràcia que han de complir, ja que suposa "un cost molt elevat" per a les explotacions. Els agricultors d'aquesta zona de l'Urgell també demanen solucions efectives per posar fi a la sobrepoblació de conills "perquè cada vegada son més centenars d'hectàrees arrasades i ningú escolta", diu Arazo, que també afegeix la problemàtica de la sequera en aquesta zona de secà i reclama ajudes per als sectors afectats de l'olivera, ametlla, vinya i cereals.

Pagesos i tractors tallant la C-14 a Ciutadilla, a l'UrgellAgència Catalana de Notícies

Tractors bloquegen la circulació per la C-14 al seu pas per Ciutadilla, a l'UrgellAgència Catalana de Notícies

Una pancarta on es llegeix 'revolta pagesa' al tall de la C-14 a Ciutadilla, a l'UrgellAgència Catalana de Notícies

Un tractor porta una pancarta que carrega contra les directrius europees al tall de la pagesia a la C-14 a Ciutadilla, a l'UrgellAgència Catalana de Notícies

Tractors bloquegen la C-14 amb el municipi de Ciutadilla al fons, a l'UrgellAgència Catalana de Notícies

Tractors bloquegen el pas per la C-14 a Ciutadilla, a l'UrgellAgència Catalana de Notícies