Els pagesos bloquegen accessos a Mercabarna i el Port de Tarragona

Els pagesos tallen aquest dimarts l’AP-7 a Pontós (Alt Empordà) i mantenen bloquejats amb tractors alguns accessos a Mercarbarna, el principal mercat majorista de Barcelona i d'Europa en volum de comercialització dels aliments frescos; i l’entrada al port de Tarragona. La nova jornada de mobilitzacions, convocada entre d’altres per Unió de Pagesos, té com a objectiu pertorbar la circulació de mercaderies en alguns dels punts logístics més importants del país. Al Port de Tarragona ja hi ha més d’un centenar de tractors, i s’espera que durant el matí n’arribin més, ja que encara hi ha marxes lentes provinents de l’Ebre de camí. A la c-25, l’eix transversal, una protesta també talla la circulació a l'altura de Vic.

Al tall de l’AP-7, a Pontós, els pagesos han aparcat tractors i instal·lat barricades des d'on cremen troncs i pneumàtics. La protesta obliga Trànsit a fer desviaments. Així, en sentit sud, els vehicles han de sortir a Figueres sud, mentre que en sentit nord, cap a la frontera, els Mossos obliguen camions i cotxes a desviar-se per la sortida de Vilademuls. Amb tot, la N-II també segueix tallada, entre Vilamalla i Pontós, de manera que la ruta cap a la Jonquera i l’estat francès és complicada. La policia també obliga els camions que venen de França al Portús a no entrar a l’autopista.

Les mobilitzacions també tallen aquest matí la C-38 a Molló, és a dir, el pas fronterer del Coll d’Ares. Els pagesos tenen previst fer-hi una concentració conjunta amb agricultors de l’estat francès.