Recollida de fitosanitaris inservibles en 15 cooperatives

Els agricultors poden entregar els productes fitosanitaris que tenen inservibles, per estar descatalogats o caducats, fins al proper mes d’abril en un total de 33 cooperatives catalanes, de les quals una quinzena es troben a les comarques de Lleida. En cada una hi haurà un horari concret de recollida per part de la firma gestora de residus CGM, en un programa que té un pressupost de 140.000 euros, finançats per la conselleria d’Acció Climàtica.

Així ho van explicar ahir a la seu d’Actel Grup la directora general d’Agricultura i Ramaderia de la conselleria, Elisenda Guillaumes, el director de l’Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, i el responsable de subministraments de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Josep Lluís Escuer. Es preveu que es recullin de l’ordre quaranta tones per al posterior trasllat a una planta d’avaluació energètica o de gestió de residus. Està prohibit que els pagesos emmagatzemin fitosanitaris descatalogats o caducat, una irregularitat que pot suposar una sanció d’almenys 3.000 euros, que es pot incrementar en funció de les circumstàncies.