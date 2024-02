Les cooperatives dissidents insten a relleu generacional

Les crítiques censuren el repartiment dels ajuts per les glaçades. - RAMON COMES

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les cinc cooperatives que han sol·licitat la baixa de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i la direcció de la FCAC es van reunir ahir cara a cara a Albesa, en una trobada en el qual les dos parts van plantejar les seues posicions. Les crítiques van presentar un document en el qual reclamen, entre altres punts, el relleu generacional, donar pas a joves agricultors i ramaders que, apunten, han de ser el futur tant del sector primari com de l’organització cooperativa.

“La Federació hauria de predicar amb l’exemple, si d’una banda animem les cooperatives que facin participar els joves en els òrgans de govern dels seus consells rectors, han de donar exemple, fer un pas al costat, acompanyar, formar i deixar ocupar determinats llocs com pot ser el de president a les noves generacions, persones degudament formades i amb visió de futur”, es pot llegir en el document, en una clara al·lusió a Ramon Sarroca, president de la FCAC. Fa dos anys, quan es va presentar a les eleccions, “s’acostava als 65 anys”, recorden. També rebutgen la normativa que entorpeix la possibilitat que les cooperatives puguin canviar el seu representant dins del Consell Rector de FCAC, una fórmula que consideren que no significa transparència democràtica.

Les crítiques censuren també el paper de la FCAC en les mobilitzacions agràries

Com va publicar SEGRE, també critiquen la forma de repartiment dels ajuts per les gelades acordada amb l’administració, ja que l’import és lineal i cobren el mateix entitats amb dos socis que amb més de cinquanta. També qualifiquen d’anticooperativista plantejar el futur de dos grans entitats lligat a fons d’inversió. Censuren que fos capaç de “fer una proposta d’aquesta dimensió amb tot el que comporta a dos de les cooperatives més importants del territori. No és adequat proposar que li donessin tot el fons de comerç, proposant de manipular la fruita a casa nostra, descomptant tots els costos i si quedava alguna cosa seria per a nosaltres”, sentencien.