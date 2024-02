Pimentel alerta que “la cadena de distribució alimentària està en risc”

Manuel Pimentel, enginyer agrònom i exministre de Treball i Assumptes Socials entre 1999 i 2000 durant el govern de José María Aznar, va afirmar ahir que “estem davant d’un canvi de cicle que afectarà i que pot posar en risc la cadena de distribució tal com la coneixem”. Durant la seua ponència en la jornada de clausura del XXIV Congrés Aecoc celebrat a la Llotja, va destacar que “tota la geopolítica cap a la cistella de la compra” fent al·lusió al fet que la inestabilitat mundial té una incidència directa tant en el subministrament com en el proveïment de la cadena alimentària així com en els seus preus.

Per aquest motiu, va proposar “la creació d’una estratègia alimentària europea, en què el factor de decisió no sigui únicament la sostenibilitat, sinó també de complementar-la amb el dret del ciutadà europeu a un rebost variat, sa i accessible”.Durant el Congrés, Aecoc va presentar El Sentit de la Carn, projecte que compta, fins al moment, amb el suport de 25 empreses càrnies i de la distribució, per posar en relleu les virtuts i les propietats de la carn en el marc d’una dieta equilibrada, centrant-se en el sabor i el rol clau en la cohesió i desenvolupament rural.