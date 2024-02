detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

José Ibarz, agricultor de Saidí, al Baix Cinca, es va desplaçar fins al tall de l’AP-2 a Lleida per donar suport als seus companys. “Els preus estan molt malament, hi ha productes com el panís que ja no surten ni a compte plantar”, va assegurar, alhora que va denunciar que s’estigui permetent “exportar productes més barats de tercers països que no compleixen les mateixes exigències”.