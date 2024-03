Lleida augmenta l'exportació de fruita, però a preus més baixos

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

No hi ha dos campanyes fructícoles iguals i amb elles, tampoc els resultats econòmics per a agricultors, cooperatives i centrals. El 2023, Lleida va augmentar el volum i la facturació de les exportacions, però ho va fer amb una cessió de preus a la baixa a l’existir una oferta més gran, en especial de les espècies típiques de l’estiu (préssecs, nectarines i paraguaians), de més comercialització exterior des de les comarques de Ponent. La cessió de preus va ser d’un 6,36%.

L’any passat Lleida va incrementar el volum de fruita exportada, vorejant els 400 milions de quilos, davant dels poc més de 322 milions de l’exercici anterior, la qual cosa suposa un increment de més d’un 24 per cent. Així es desprèn de les últimes dades oficials publicades pel ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Aquesta evolució s’explica per raons productives. El 2022 va ser un any nefast pel que fa a volums de collita perquè les gelades d’inicis del mes d’abril van delmar els quilos que van sortir de les finques lleidatanes. De fet, la conselleria d’Acció Climàtica estima que la caiguda va ser d’un 70% respecte al potencial productiu de les explotacions de la demarcació, amb tot just 149.570 tones. L’any passat, els problemes van arribar de la mà de la sequera, primer pel risc que no hi hagués prou aigua per garantir les produccions, després per les minves en calibres. La collita es va doblar respecte a un 2022 pèssim fins arribar a les 406.630 tones.

El ministeri de Comerç xifra en 490,61 milions d’euros la facturació de l’exportació fructícola de l’any passat, davant dels gairebé 423 de l’exercici anterior. Representa un augment del 16,01%, és a dir, que la puja és vuit punts inferior a l’experimentada en volum de quilos. Dit d’una altra manera, s’han venut més quilos, però a un preu més barat. En concret, la facturació mitjana per quilo de fruita enviada a altres països va ser d’1,22 euros. Un any abans, quan el volum disponible era molt inferior, havia assolit els 1,31 euros per quilos. Estem parlant de nou cèntims menys per quilo, que equival a un 6,36 per cent.La patronal estatal del sector, Fepex, explica que l’exportació espanyola de fruites i hortalisses fresques el 2023 va retrocedir un 6% en volum amb relació a l’any anterior, totalitzant 11,3 milions de tones, però es va elevar en el mateix percentatge en valor, fins als 16.855 milions d’euros, amb un creixement de la importació del 7% en volum i del 19% en valor. En concret, la caiguda del volum exportat va ser més notable en les fruites, amb un 7,7% menys que el 2022, totalitzant 6,2 milions de tones, mentre que el valor creix un 1%, situant-se en 8.972 milions d’euros. Van caure els cítrics i els fruits rojos, però va créixer la fruita de pinyol, que capitaneja Lleida.

La demarcació registra un nou rècord de comerç exterior

Les exportacions de les empreses de Lleida van marcar un nou rècord l’any passat, fins als 2.925,3 milions d’euros, una xifra que representa un augment del 0,8%. En els dos exercicis anteriors, el creixement havia estat de dos dígits. Va arribar al 17% el 2021 i es va situar en el 15,5% el 2022. El sector agroalimentari continua impulsant el comerç exterior de la demarcació amb el grup de fruites, hortalisses i llegums al capdavant, seguit de greixos i olis i productes carnis, segons les dades publicades pel ministeri d’Indústria, Comerç i Empresa. Les agroalimentàries van vendre 1.843,5 milions.