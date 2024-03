Alerta per la caiguda del 35% del preu dels cereals

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) va reclamar ahir mesures davant la “caiguda de preus del cereal per sota dels costos de producció” a la Taula Agrària que reuneix les organitzacions agràries i la conselleria d’Acció Climàtica. Xifra el descens dels preus en una mitjana del 35 per cent, uns 110 euros per tona. Cita com a exemples el panís, que ha passat dels 315 euros per tona als 202; el blat, dels 320 als 213 i l’ordi, de 308 a 203 euros per tona.

Apunta com “un factor rellevant” l’increment de les importacions d’Ucraïna i l’eliminació dels aranzels i quotes pel conflicte bèl·lic, mentre que assegura que la Unió Europea ha multiplicat la compra de cereal rus. La FCAC exigeix que els cereals “puguin acollir-se al fre d’emergència” de la Comissió Europea, així com estabilitzar les importacions en els volums mitjans del 2022 i el 2023 i, si se superessin, advoca pel restabliment dels aranzels. El responsable de cultius herbacis de la FCAC, Santi Vergé, situa els preus en valors “molt inferiors als últims quatre o cinc anys” i recorda les pèrdues de producció patides per la sequera.

L’oli de les Garrigues demana les mateixes regles que l’importat

■ Una representació de la Sectorial Nacional de l’oli d’oliva verge amb Denominació d’Origen, que engloba 29 Denominacions, ha comparegut davant de la Comissió d’Agricultura del Parlament per explicar les dificultats davant les quals es troben amb referència a la competència deslleial, la deliberada confusió al consumidor, així com el tracte discriminatori de la Política Agrària Comuna (PAC) amb els agricultors d’aquestes denominacions d’origen protegides. Reclamen un etiquetatge d’informació saludable i les mateixes exigències als olis extracomunitaris, entre altres punts. “Si la UE no pot exigir el compliment (de les normes) als productes de fora, pels motius que sigui, ha de deixar d’exigir-nos a nosaltres”, va apuntar.