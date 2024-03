Aprovades 15 sol·licituds a Lleida per a allotjaments de temporers

El departament d’Acció Climàtica ha aprovat un total de 17 sol·licituds presentades per productors fructícoles, de les quals 15 provenen de Lleida, en la convocatòria d’ajuts per a la construcció, habilitació, reforma, ampliació i condicionament d’allotjaments privats per a temporers contractats en campanyes agràries. La inversió total dels expedients aprovats suposa 2.460.166 euros, mentre que l’ajuda concedida ascendeix a 1.119.843 euros.

Aquestes dades van ser explicades ahir per la delegada del Govern a Lleida, Montse Bergés, en la primera reunió de la Comissió de Coordinació de la Campanya Agrària de Lleida per planificar la temporada del 2024. Bergés va valorar la convocatòria dels ajuts, ja que, una vegada acabin les actuacions dels projectes aprovats, s’hauran creat de nou o reformat 356 places d’allotjament. Va apuntar que el compromís del Govern és que es torni a habilitar una altra convocatòria a finals d’aquest any.La delegada va destacar que els eixos principals de la gestió de la campanya seran els ajuts a la contractació de fins a setanta-cinc persones dinamitzadores de la campanya, el suport a la contractació de proximitat i la prevenció, detecció i atenció a les situacions de vulnerabilitat.Tanmateix, va remarcar que el Pla de treball és un “document viu” que s’anirà actualitzant, en el seu cas, en funció de les situacions de campanya que puguin donar-se derivades d’eventuals inclemències meteorològiques i d’efectes de la sequera.També s’habilitarà de nou una línia d’ajuts a la contractació de proximitat per un import de 250.000 euros. Els beneficiaris seran empreses agràries amb un màxim de 10 treballadors (s’exceptuen les cooperatives de segon grau i empreses de treball temporal). El nombre màxim de contractes subvencionables serà de 5 per empresa, amb un mínim d’una setmana i màxim de quatre setmanes, a raó de 90 euros per setmana i contracte. Els treballadors contractats han de ser persones residents a menys de 40 quilòmetres o bé que se’ls faciliti l’allotjament dins d’aquest radi. D’altra banda, es preveu la consideració de força major per als ERTO tramitats per inclemències meteorològiques.El Pla fa una aproximació inicial de més de 485.000 dies de treball des de l’abril fins al novembre (inclosa la mà d’obra familiar), si se suposa que no es produiran fenòmens meteorològics adversos.