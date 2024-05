Pagesos del Baix Segre comencen la campanya de l'albercoc amb una producció de bona qualitat

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Pagesos del Baix Segre han començat a collir els primers albercocs de la campanya. Un agricultor de Seròs, Oriol Teixidó, ha explicat que la producció i la qualitat dels fruits varia en funció de la varietat i la finca, però, en general, és "normal cap a bona". Així, preveu recollir els mateixos quilos o una mica més que l'any passat. En canvi, els factors meteorològics han impedit mantenir enguany la producció de cirera de la campanya passada, ha dit Teixidó, que cultiva també cirerers. A més, les darreres pluges van provocar el trencament de la pell en varietats més primerenques. Amb tot, l'agricultor confia que es pugui fer una "bona" campanya amb les varietats de cirera que han evitat la pluja, sempre que "el temps ens respecti".

Teixidó ha dit que ara caldrà estar atents als preus del mercat, que per ara són "favorables", tot i que alerta que s'han "disparat" els costos de producció per l'augment de salaris, matèries primeres, gasolina, entre altres. A més, els fenòmens meteorològics acabaran de determinar l'èxit (o no) de la campanya, que en el seu cas s'allargarà fins a finals d'agost.

D'altra banda, Teixidó ha explicat que l'any passat totes les varietats de cirera que cultiva van presentar una producció molt elevada, gairebé "inèdita". En canvi, enguany el nombre de cireres que es produiran a la zona serà -generalment- força inferior. El pagès ha considerat que això és conseqüència de factors meteorològics puntuals, com la pluja que va caure al mes de març i va afectar el procés de floració dels arbres.

Així mateix, les pluges que han caigut en les darreres setmanes, quan la cirera estava a punt de ser collida, han provocat el temut 'cracking' –trencament de la pell– en bona part de les varietats més primerenques i sensibles a l'aigua, la qual cosa afecta la seva comercialització. "Hem tingut grans problemes amb això. Tanmateix, la resta de varietats han sortit després de l'episodi de pluges, no tenen cap afectació i són més resistents a l'aigua. D'aquí en endavant esperem que els fruits siguin de bona qualitat i que el temps ens respecti per poder fer una bona campanya", ha conclòs Teixidó.