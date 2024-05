Benvinguts a Pagès La Festa ofereix una seixantena d'experiències agroturístiques a Lleida

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La iniciativa Benvinguts a Pagès La Festa tindrà una presència destacable a la demarcació de Lleida. Enguany, la gran festa de la pagesia catalana torna a la demarcació i arreu de Catalunya els dies 1 i 2 de juny, un cap de setmana que els visitants podran gaudir de més de 60 experiències agroturístiques a les comarques de Lleida: 17 explotacions, 21 restaurants, 16 allotjaments rurals, i 13 activitats complementàries, inscrites fins al moment i que poden anar en augment durant aquests últims dies previs a La Festa. Les reserves ja estan obertes i es poden fer a través de la pàgina web www.benvingutsapages.cat.

Els visitants podran descobrir les comarques de les Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià, Solsonès i Urgell on es divulgarà l’origen dels productes agroalimentaris i la importància del consum de proximitat, i es generaran relacions entre els productors, elaboradors, restauradors i consumidors, apropant el món urbà i la pagesia. També tindran l’oportunitat d’omplir el rebost de casa seva, comprant directament als productors, com ara a Cal Valls (Pla d’Urgell), una explotació ecològica d’horta, amb obrador on elaboren conserves de vegetals, llegums i sucs; o, el Molí dels Torms (Garrigues), que elabora un oli d’oliva verge extra ecològic d’alta qualitat, reconegut pel seu valor organolèptic.

Al llarg del cap de setmana podran assistir a experiències com descobrir la mecanització del camp a l’horta de Lleida (Segrià) de la mà de la Granja Pifarré; o, un tast de vins de la DO Costers del Segre, organitzat per Castells de Lleida. Degustar la gastronomia catalana és un altre objectiu de Benvinguts a Pagès La Festa. Tots els interessats podran menjar a llocs com el Restaurant El Dien (Noguera) o el Restaurant El Cau de Guimerà (Urgell).

Benvinguts a Pagès

Per completar el cap de setmana, podran viure una experiència de turisme de proximitat en allotjaments com a Casa Olivé (Pla d’Urgell), que ofereix una experiència rural sostenible i respectuosa amb la natura; o, Corral de Lladurs (Solsonès), uns allotjaments rurals a peu del Prepirineu i envoltats de camps de conreu i boscos. Tots ells són projectes empresarials arrelats al territori i que contribueixen al desenvolupament local i econòmic de les zones rurals.

La iniciativa se celebra de forma simultània a tot Catalunya amb més de 450 experiències agroturístiques: prop de 100 explotacions, 160 allotjaments, 50 promotors d’activitats, 10 elaboradors i més de 150 restaurants.