Lleida espera un bon estiu de fruita

Afrucat i el departament d’Acció Climàtica preveuen una campanya normal en producció de fruita de pinyol a Lleida, amb una lleugera caiguda de la collita de l’entorn del 4% respecte a la passada campanya, fins a les 362.360 tones. També baixarà un 4% en el conjunt de Catalunya (384.840 tones).

Per grups varietals es preveu una collita de 163.490 tones de nectarines, la qual cosa representa un descens de l’1% respecte a la campanya anterior; de 98.990 tones de préssec pla o paraguaià, un 11 per cent menys; de 75.260 tones de préssec redó, amb un creixement d’un 3 per cent; de 19.770 tones en pavia (-5%), i de 4.850 tones en nectarina plana o platerina (-6%). Amb tot, s’espera que els calibres i la qualitat siguin millors que en campanyes anteriors.A més, segons Benjamín Ibars, president del Comitè de Pinyol d’Afrucat, el fet que a Múrcia s’hagi avançat la collita, mentre que a la zona productora d’Aragó i Catalunya es respectin els temps normals de campanya o fins i tot retardar lleugerament, permetrà que no s’encavalquin les produccions i que el mercat es mantingui fluid i la fruita es vengui. “Podríem dir que, actualment, un any normal com aquest pot considerar-se excepcional”, va apuntar.

El préssec pla s’ha vist seriosament afectat per l’estrès hídric en les explotacions

Per al director d’Afrucat, Manel Simon, després d’anys de molt baixa producció (2020, 2021 i 2022) i d’afectacions meteorològiques (sobretot gelades, calamarsades i la sequera), Catalunya recuperava en la de 2023 el seu potencial productiu però, aquest any, a causa de l’estrès hídric que van patir els arbres i les altes temperatures, torna a caure la previsió. Va explicar que la caiguda de producció a doble dígit de paraguaià respecte als altres tipus de fruita de pinyol es deu que aquesta varietat ha patit més per la falta d’aigua.Pel que fa a cirera i pruna, es preveu una collita similar a la de l’any passat. Algunes varietats primerenques s’han vist afectades per la calor i per les pluges i això podria fer disminuir en un futur les previsions, que són de 8.717 tones en la cirera, un 1% més que el 2023, i de 5.315 tones quant a pruna, un 3% menys.D’altra banda, Afrucat va remarcar la seua petició Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) perquè quan decideixi eliminar mètodes de lluita contra plagues, faci estudis d’impacte per analitzar si existeix alternativa de tractament o si la suspensió pot representar l’eliminació d’un o més cultius a tot Europa.

Danys per pedra en 210 ha al Pla d’Urgell, Garrigues i el Segrià

La tempesta amb granís que va caure diumenge ha provocat danys de diversa consideració en unes 210 hectàrees d’alguns cultius de fruita del Pla d’Urgell, les Garrigues i el Segrià, segons va confirmar ahir la conselleria d’Acció Climàtica. En general, el granís va caure barrejat amb molta aigua i no es van produir afectacions significatives en els cultius, excepte en llocs puntuals. Els municipis amb danys més destacables són Arbeca, Miralcamp, Corbins, Torrelameu, Menàrguens i Cabanabona en què va afectar principalment la fruita dolça. Els danys van ser variables i encara cal esperar les valoracions finals. Puntualment, hi ha afectacions en al voltant de 50 per cent de la fruita i en menor mesura en blat/ordi, al voltant d’un 15 per cent. En el cas de les localitats de Corbins i Torrelameu es van produir danys importants en la cirera que s’estava a punt de collir (tant per la pedra com per l’aigua) i en la nectarina, i en menor mesura en la resta de fruiters.