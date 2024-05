Les cooperatives van tancar amb nota el 2022, però la sequera va passar factura l'any passat

Les cooperatives agràries catalanes van tancar el 2022 amb un increment de facturació global del 16%, però els resultats de l’any passat es veuran minvats per la sequera, malgrat els increments de preus registrats al mercat. Així es va posar de manifest ahir en l’assemblea general de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) celebrada a la Selva del Camp, en la qual van analitzar resultats tancats de l’exercici 2022. La facturació va augmentar fins als 2.276,8 milions d’euros. El president de l’FCAC, Ramon Sarroca, va puntualitzar que el marge de beneficis va ser menor per l’increment dels costos com la llum o els carburanters i tem que accions com el tancament del canal d’Urgell o les restriccions d’aigua tinguin un impacte negatiu a la campanya de l’any passat. En aquest context, va reiterar la voluntat del sector agroalimentari de ser present a les taules de treball sobre la gestió de l’aigua.

La facturació el 2022 va créixer en 323,4 milions, i la mitjana per cooperativa va assolir els 12 milions, mentre que la mitjana per soci productor va ser de 73.621 euros (+17,2%) i per treballador es va situar en 513.000 euros (+15,4%). L’augment de la facturació és generalitzat a totes les demarcacions, encara que les empreses de Lleida són les que més aporten al conjunt –un 53,5% del total de Catalunya– i també són les que més han incrementat el volum de facturació (19,5%), a l’assolir els 1.217,5 milions. L’exercici va estar molt influït, a nivell de preus, per l’impacte de la guerra a Ucraïna, ja que va implicar una tensió als mercats de matèries primeres i en el cost de l’energia que es van traduir en increments generalitzats. Tanmateix, en alguns sectors l’augment de preus no està justificat per aquest conflicte sinó per conjuntures concretes, com la disminució severa de l’oferta global.Les 193 empreses cooperatives aglutinen 32.115 socis productors i tenen presència a tot el territori. El major nombre es concentra a les comarques de Lleida (63 cooperatives) i Tarragona (60). A les Terres de l’Ebre n’hi ha 31; a Barcelona, 23 i a Girona, 16.Les comarques on hi ha més cooperatives són Segrià (24), Baix Camp (18) i les Garrigues (18), Alt Camp (12) i Priorat (10). Les empreses cooperatives més grans es localitzen, per la seua part, al Bages i facturen 71,4 milions, seguides de la Noguera (52,1) i el Pla d’Urgell (36,8).

Cereal i farratge, els més afectats pel dèficit d’aigua disponible

El president de l’FCAC, Ramon Sarroca, va dir que les xifres del 2023 “no seran tan bones” per la caiguda de producció en cultius afectats per la manca de pluges o restriccions de reg. L’FCAC està preocupada de cara al futur i Sarroca va insistir en la voluntat del sector agroalimentari d’estar presents a les taules de treball per gestionar els recursos hídrics. Entre els cultius més afectats, va destacar els cereals d’hivern de secà o el panís i els farratges, sense els regs necessaris. També va alertar de la baixada de la facturació del sector de l’oli, per la caiguda de la producció, tot i l’alça dels preus.L’assemblea va ratificar ahir els membres del consell rector, va salvar les branques de cultius herbacis i farratges, que passarà a estar representat per Antonio Llaràs, de la Cooperativa Foment Agrícola les Planes; i el grup de Formació, amb Acoraida Arasa, de la Cooperativa Agrícola de la Sénia.