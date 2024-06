Agricultors reprenen la protestes i marxen a tallar les fronteres de Lleida amb Andorra i França

L’agenda de protestes del camp es reprèn aquest dilluns amb el tall de fins vuit punts de la frontera amb França, entre ells, els de la Val d’Aran a Bossòst i La Seu d’Urgell amb Andorra.

Es tracta d’una nova acció coordinada per plataformes independents sorgides al caliu de les tractorades de principis d’any, i amb el focus posat en les polítiques que arriben des de la UE a una setmana de les eleccions que renovaran l’Eurocambra. Revolta Pagesa i Asaja són entre els convocants a les comarques de Ponent i el Pirineu. Al llarg d’aquest diumenge desenes de tractors es desplacen per eixos viaris com la C-13 per preparar la marxa de demà.

En clau estatal, algunes de les plataformes convocants confirmen que la tractorada s’ha fet coincidir amb la setmana de les eleccions de forma expressa per llançar un crit d’auxili des d’un sector, el primari, que es troba en crisi permanentment.

Per això, l’acció se centrarà a demanar més control als productes importats, prioritat a les produccions locals, i reduccions fiscals per a la producció d’aliments, entre d’altres. A més de Bossòst i La Seu, es preveuen tallar també la frontera en Irun-Biriatou, Canfranc i Sallent de Gállego (Aragó), Puigcerdà, Coll d’Ares i la Jonquera.

A més, comptaran amb el suport de sindicats agrícoles francesos a l’altre costat de la frontera. En principi, serà un tall de 24 hores, que arrancarà a les 10.00 de dilluns de forma simultània, i per al qual compten amb autoritzacions. El tall afectarà principalment el pas de camions pel que està previst que els manifestants vagin deixant pas a altres tipus de vehicles, com turismes o serveis d’emergència.