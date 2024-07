La fruita de Lleida es reivindica

Lleida compta des d’ahir amb el primer centre d’interpretació de la fruita de l’Estat, Cosmofruita, que vol posar en valora el sector agrari, la producció i el consum d’un producte saludable i de proximitat. El centre va ser inaugurat pel president en funcions, Pere Aragonès, al costat de la presidenta d’Afrucat, Montse Baró, en un acte que va comptar amb el president de la Diputació, Joan Talarn, i l’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. Es troba al carrer Corregidor Escofet de la capital del Segrià al costat de la seu de la patronal fructícola, projecte que ha comptat amb 160.000 euros de la Generalitat.

A Cosmofruita es pot conèixer la història del producte al llarg dels segles, la importància per al sector agrícola local, però també el seu vessant social i econòmic, amb el pes en l’ocupació i les exportacions, així com participar en tallers de cuina. És un projecte formatiu per a joves i adolescents però també per a famílies i grups socials interessats en l’agricultura, la sostenibilitat, l’economia circular i el desaprofitament alimentari. Començarà a funcionar a ple rendiment el pròxim curs amb visites d’escolars i col·lectius professionals, i durant l’estiu està obert per a professors que vulgui incloure les activitats que ofereix en el calendari del curs vinent.Aragonès va incidir que un dels grans objectius és posar de relleu l’agricultura i els seus professionals i també un consum de productes de proximitat per fer una Catalunya més sostenible, d’oportunitats i per a tothom, va dir. Va defensar un consum saludable i responsable en el qual va emmarcar la fruita de proximitat de Lleida. Montse Baró va destacar que el centre d’interpretació vol donar resposta a la necessitat d’“atansar el sector agrari a la població, fer-lo més atractiu entre les noves generacions i millorar els hàbits alimentaris”, mentre que va alertar que el consum de fruita va a la baixa. Talarn va assenyalar que la fruita no només és un aliment saludable, posant l’èmfasi en els pagesos que hi ha al darrere, així com la tecnologia, la investigació, l’orgull i la identitat. Larrosa va incidir en la cadena de la fruita, de l’agricultor i a la taula del consumidor.