El sector del porcí factura uns 38.000 milions a l'any

El sector del porcí a Espanya, un dels subsectors més dinàmics de la ramaderia espanyola, factura uns 38.000 milions d’euros anuals i genera més de 400.000 llocs de treball directes i indirectes, claus per fixar població en el medi rural, segons es recull al llibre Els reptes del sector porcí espanyol, elaborat amb la participació de fins a dinou experts de Cajamar, Interporc, el ministeri d’Agricultura i les Universitats de Lleida, Valladolid, Complutense i Extremadura, i que va ser presentat aquest divendres passat a Madrid.

En concret, aquest sector suposa més del quaranta per cent de la producció final ramadera i el setze per cent de la producció final agrària. Amb una producció anual de 4,8 milions de tones, Espanya lidera l’oferta de la Unió Europea i és un dels actors més destacats del mercat global, amb vendes a l’exterior de gairebé tres milions de tones de carn fresca i productes elaborats en més de 130 països.

En l’elaboració del llibre han participat dinou experts, entre ells de la Universitat de Lleida

A més, l’activitat de producció i transformació de la carn de porc és present en pràcticament tot el territori estatal i és clau per evitar la despoblació de les zones rurals i assegurar el manteniment del teixit agroindustrial de l’Espanya interior.Els últims anys, mentre el model de producció porcina estatal ha consolidat la seua posició de lideratge en el mercat global, el context normatiu i social s’ha anat transformant arran de la posada en marxa de les estratègies europees De la Granja a la Taula i Zero Contaminació, ambdós fundades en el Pacte Verd de la Comissió Europea.Al llibre es mostra els principals reptes del sector, que estan recollits en el Pla Estratègic del Sector Porcí d’Interporc. Hi figuren, entre d’altres, l’evolució de la cadena de valor cap a un model més competitiu, sostenible i resilient, la inversió en R+D+i (Rercerca, Desenvolupament i innovació) en sostenibilitat i producte o la potenciació de l’economia circular. Per aquest motiu, en l’estudi també es descriuen les estratègies desenvolupades per als reptes a què s’enfronta el sector.