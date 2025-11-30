En marxa l’últim molí tradicional d’oli a Lleida
El molí d’oli de Llimiana, que és de titularitat municipal, va iniciar dilluns passat la campanya d’aquest any. La seua particularitat és que és l’últim molí artesanal en funcionament de la demarcació de Lleida i un dels pocs que queden a tot Catalunya. Continua molent les olives amb dos rodes de pedra i la massa es reparteix posteriorment en esportons que es van apilant a sobre d’una vagoneta. Una vegada preparada la torre, es trasllada a una premsa hidràulica perquè l’espremi. L’oli surt barrejat amb aigua cap a un petit dipòsit, on és recollit manualment una vegada completada la decantació, ja que flota sobre l’aigua. Tot el procés, que dura unes tres hores, es fa sempre en fred i està limitat a un màxim d’uns 550 quilos en cada premsada.
A més de donar servei als veïns del municipi, el gruix dels clients del molí procedeixen de tot el Pallars Jussà i també del nord de la Noguera. En molts casos, es tracta de productors que volen que almenys una part de la seua collita es converteixi en oli a través d’aquest sistema més tradicional.