AIGÜES
Nou revés a la modernització de l’Urgell amb un ‘no’ rotund de Térmens
Els regants de la col·lectivitat número 6 van rebutjar el projecte amb el 63% dels vots
Nou revés al procés de modernització del canal d’Urgell. La col·lectivitat número 6, que gestiona unes 3.000 hectàrees de regadiu, va rebutjar ahir el projecte després d’una votació celebrada al pavelló de Térmens. El resultat va ser clar: el 63% dels votants es va posicionar en contra de la modernització, davant el 37% que ho va fer a favor. Aquesta col·lectivitat inclou finques repartides entre els municipis de Térmens, Bellcaire d’Urgell, Vallfogona de Balaguer, Bellvís i Vilanova de la Barca, i la converteix en una de les zones amb un gran pes territorial dins del sistema del canal. Van acudir a votar unes 700 persones de les prop de 800 que tenien dret a fer-ho, una dada que reforça la transcendència del resultat. El president de la col·lectivitat, Miquel Tribó, va explicar que un dels principals obstacles per tirar endavant la modernització és l’envelliment dels partícips. “El 75 per cent dels regants és gent gran i això pesa molt a l’hora de prendre decisions d’aquest calibre”, va assenyalar després de conèixer-se l’escrutini. La col·lectivitat número 6 compta amb sis síndics que hauran de ratificar oficialment el rebuig el 21 de desembre vinent, votant no al projecte.
Amb aquest resultat, ja són dos les col·lectivitats que han votat negativament a la modernització, després que fes el mateix la dels Alamús dilluns. Demà està prevista la votació de la col·lectivitat 19, a les Borges.